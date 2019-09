Di Carmine commenta il ko dell’Hellas Verona sul campo della Juventus. Ecco le parole dell’attaccante – VIDEO

(Dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Di Carmine, giocatore dell’Hellas Verona che ha commesso l’errore dal dischetto al 20′, ha espresso il proprio parere sul proprio team dopo la sconfitta contro la Juve di Sarri.

«Siamo soddisfatti del gioco», ammette l’attaccante scaligero, che poi precisa «Ci mancano dei punti in classifica». Nonostante le due buone prestazioni contro i bianconeri e il Milan, il Verona non ha portato a casa alcun punto in due giornate.