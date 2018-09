Di Francesco fa chiarezza: «Douglas Costa? Cose di campo, nessuna frase razzista»

Federico Di Francesco, attaccante del Sassuolo, torna sull’episodio della settimana con Douglas Costa

Il Sassuolo ha battuto l’Empoli per 3-1 con i gol di Boateng, Ferrari e Di Francesco. Federico, classe ’94, è stato protagonista, suo malgrado, dell’ormai famoso episodio con Douglas Costa. Il giocatore ha segnato di tacco e vuole lasciarsi alle spalle le polemiche. Queste le sue parole a Sky Sport dopo l’episodio: «Mi ero ripromesso di non parlare più dell’episodio. Mi è dispiaciuto che siano circolate delle frasi false perché hanno attaccato la mia persona. Sono circolate delle frasi che sono lontane dalla mia persona, che non mi appartengono, sono lontane da quelli che sono stati i miei insegnamenti. Ho cercato estraniarmi e devo ringraziare la mia famiglia, il mister e i miei compagni».

Ancora Di Francesco: «Non ho bisogno di farmi pubblicità su queste cose qua, devo pensare al campo, devo lasciarmi indietro questo capitolo. Cosa ho detto? Preferirei non parlarne. sono cose di campo. In campo non è che gli faccio ‘scusi signor Costa’, ci può essere una parolaccia, lui può dire qualcosa a me, io a lui ma devo morire oggi se ho detto una frase razzista. Ora non voglio più parlare di questo episodio per il resto della mia carriera».