Lecce, parla Di Francesco: «Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Abbiamo cercato di pressare alto e di non abbassarci mai». Le dichiarazioni

Blitz esterno e quota 9 punti in classifica per i salentini: Eusebio Di Francesco analizza la prestazione ai microfoni di Dazn! Tutte le sue dichiarazioni.

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PAROLE – «“Al di là del risultato, che poteva essere anche più rotondo per le occasioni create, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Abbiamo cercato di pressare alto e di non abbassarci mai»

SINGOLI – «Coulibaly non sta bene, ha avuto un risentimento muscolare al flessore e lo valuteremo. Per me è un giocatore fondamentale: non aveva saltato un minuto, sa fare bene entrambe le fasi e non sarà facile sostituirlo. Ho fiducia negli altri, soprattutto visto l’atteggiamento. Devo fare i complimenti a Siebert: aveva sempre giocato, oggi è andato in panchina, ma è entrato con il giusto atteggiamento»

ATTACCANTI – «Peccato per Guebbels ed Esteban, entrambi hanno fatto una buona partita per la squadra. È ovvio, però, che vorremmo qualche gol in più dai nostri attaccanti».