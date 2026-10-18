Pagelle Fiorentina Como, i voti ai protagonisti del match

Pagelle Fiorentina Como: i promossi e i bocciati della sfida del Franchi delle ore 15 tra i viola e i lariani. Le valutazioni

Il Como ritrova il sorriso e torna al successo dopo un digiuno di tre gare tra campionato e Champions League, imponendosi per 1-3 sul campo della Fiorentina al termine di una sfida ricca di colpi di scena. Un trionfo pesante per la formazione guidata da Cesc Fàbregas, innovativo e tatticamente eclettico allenatore spagnolo, che sale a quota 14 punti in classifica; sprofondano invece i padroni di casa guidati da Paolo Vanoli, carismatico e grintoso tecnico viola, ancora fermi nelle retrovie con una sola vittoria all’attivo nelle prime sette giornate.

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Primo tempo scoppiettante tra prodezze, proteste e VAR

La gara regala emozioni fin dai primi minuti, con le parate decisive di David de Gea, esperto ed insuperabile portiere spagnolo, sui tentativi di Da Cunha, dinamico ed estroso esterno francese, e di Douvikas, potente ed essenziale centravanti greco. A sbloccare il punteggio al 32′ è Mattia Liberali, promettente e purissimo talento italiano schierato per la prima volta da titolare, autore di un fantastico sinistro piazzato che batte l’estremo difensore di casa, nonostante le accese proteste viola per un presunto fallo di Kempf, fisico ed imponente difensore tedesco, su Pedro Gonçalves, creativo ed estroso trequartista portoghese.

Al 36′ arriva il raddoppio firmato da Nico Paz, geniale e fantasioso trequartista argentino di proprietà del Real Madrid, perfetto nell’incornare in rete un traversone calibrato da Álex Valle, rapido ed estroso terzino spagnolo. La Fiorentina reagisce d’orgoglio e accorcia le distanze al 42′ con Pongračić, imponente ed energico difensore croato. Lo stesso Pongračić troverebbe persino il gol del 2-2 in pieno recupero su punizione di Franco Mastantuono, giovanissimo e talentuoso trequartista argentino, ma la rete viene annullata dopo una lunghissima revisione VAR per posizione di fuorigioco.

Il tris di Douvikas e gli errori viola nella ripresa

Nel secondo tempo la compagine viola approccia la gara a caccia del pari, ma viene punita al 56′ dall’incursione di Douvikas, lesto a superare un De Gea nell’occasione poco reattivo. Nonostante il doppio svantaggio, la Fiorentina prova a riaprire i giochi costruendo diverse opportunità, ma la scarsa precisione sottoporta condanna la squadra di Vanoli, emblematico l’errore a porta spalancata di Njie, sgusciante e giovane attaccante svedese, la cui incornata a botta sicura si infrange sul palo prima del triplice fischio finale.

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FIORENTINA – De Gea 5.5; Jimenez 5.5 (69′ Dodo 6), Dragusin 5, Pongracic 6, Viery 5.5 (64′ Valdepenas 6); Ndour 6 (79′ Beto 5.5), Fagioli 6.5; Mastantuono 6 (69′ Brescianini 6), Pedro Gonçalves 5.5 (64′ Gnonto 6), Njie 5; Pellegrino 5.5. All. Vanoli

COMO – Butez 6.5; Smolcic 6, Chalobah 6 (14′ Ramon 6.5), Kempf 6, Valle 6.5 (46′ Kaiki 6); Da Cunha 6 (83′ Ricci sv), Milla 6; Liberali 7 (83′ Kambwala sv), Nico Paz 7.5 (61′ Perrone 6), Caqueret 6.5; Douvikas 7. All. Fabregas