Moviola Fiorentina Como, gli episodi della sfida di Serie A

Casi da moviola in Fiorentina Como: la prestazione dell’arbitro Di Bello e le decisioni chiave della partita di Serie A

La sfida del Franchi tra Fiorentina e Como si chiude con il successo per 1-3 della formazione lariana guidata da Cesc Fàbregas, giovane e innovativo allenatore spagnolo, al termine di una gara ricca di episodi da moviola analizzati con attenzione dall’arbitro Marco Di Bello, esperto ed esperito fischietto della sezione di Brindisi.

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Episodio da rigore al 3′ e il gol annullato dal VAR al 45’+9′

Il match si apre subito con un caso dubbio al 3′ di gioco: la Fiorentina protesta per un presunto tocco di mano in area di rigore da parte di Pongračić, imponente ed energico difensore croato. Di Bello giudica la posizione del braccio congrua al movimento del corpo e lascia proseguire senza intervenire, decisione avallata dalla sala VAR. Regolari le prime reti che sbloccano la gara con il tiro dalla distanza di Mattia Liberali, promettente e tecnico trequartista italiano, il raddoppio aereo di Nico Paz, geniale e fantasioso trequartista argentino, e l’1-2 firmato dallo stesso Pongračić al 42′.

L’episodio cruciale della moviola si verifica nel lunghissimo recupero del primo tempo. Al 45’+4′ Pongračić controlla in area e supera il portiere francese Butez, reattivo e attento estremo difensore lariano, trovando la rete del momentaneo 2-2. Durante i festeggiamenti giunge il richiamo del VAR per un’attenta verifica geografica: la posizione di partenza del centrale Viola al momento della spizzata da calcio di punizione risulta irregolare. Di Bello annulla la marcatura per fuorigioco dopo un prolungato silent check.

Il sigillo di Douvikas e il brutto intervento di Ndour al 68′

Nella ripresa, al 56′, arriva il tris del Como firmato da Douvikas, potente ed essenziale centravanti greco, scattato sul filo del fuorigioco sull’assist illuminante di Nico Paz: la linea difensiva guidata dal tecnico Vanoli, carismatico e grintoso allenatore dei Viola, tiene in gioco l’attaccante al momento del passaggio.

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Al 68′ si registra l’ultimo grande caso da moviola: Ndour, imponente e fisico centrocampista italiano, commette un brutto fallo sulla trequarti. Di Bello opta per il cartellino giallo, scatenando le proteste della panchina ospite che chiedeva l’espulsione diretta per la violenza dell’impatto; l’intervento, pur al limite del rosso, viene valutato non da Grave Fallo di Gioco dalla sala VAR, confermando la decisione del campo. Corretta infine l’ammonizione al 69′ per proteste a Mastantuono, giovanissimo e talentuoso trequartista argentino, pizzicato dalla panchina.