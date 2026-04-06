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Di Francesco post Lecce Atalanta: «Oggi troppa Dea per noi, ma c’è una cosa che non può mancare!»
L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata oggi in campionato contro l’Atalanta
Intervenuto al termine di Lecce Atalanta, il tecnico dei salentini, Eusebio Di Francesco, ha commentato così la sconfitta rimediata per 3 a 0 nel match valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
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PAROLE – «L’atteggiamento di oggi non è voluto, oggi c’è stata troppa Atalanta per noi. Dopo il gol preso ci siamo disuniti, avevano una gamba diversa dalla nostra. Analizzeremo tutto questo, la cattiveria non può assolutamente mancare a questa squadra e su questo lavoreremo tanto, siamo stati meno riconoscibili del solito. Purtroppo soffriamo spesso dopo le nazionali, dispiace perché oggi siamo stati meno riconoscibili del solito».
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