Di Francesco: «Prendere il 2-2 così è grave; è mancata malizia e furbizia; potevamo vincerla»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto dai lagunari contro l’Empoli

CRESCITA DELLA SQUADRA NEI MOMENTI CHIAVE – «Prendere il 2-2 dopo un minuto, in una partita così importante è grave, manchiamo in malizia e furbizia, abbiamo perso due contrasti troppo facili. In determinati momenti della gara la squadra deve crescere, sta pagando anche un pizzico di inesperienza. Non mi aspettavo il primo gol preso, ma purtroppo non si può tornare indietro. Potevamo vincerla, abbiamo fatto cose buone, ma anche tanti errori che paghiamo profumatamente. Potevamo palleggiare sicuramente meglio».

SCELTA DI BUSIO DIETRO GYTKJAER – «Ho fatto questa scelta perché Yeboah si è allenato solo ieri, dopo una settimana di stop. Volevo cambiare poi la partita nel corso dei minuti. Con i cambi siamo stati bravi a ribaltarla».

RUOLO DI YEBOAH NEL VENEZIA – «Lo abbiamo preso con tante aspettative, deve ancora assimilare bene le mie idee e in generale il calcio italiano. È cresciuto tanto, peccato per i problemi muscolari che ha avuto nelle ultime settimane».

RESPONSABILITÀ DEI CAMBI SUL PAREGGIO – «Faccio fatica a parlare di responsabilità di chi è entrato sul gol del 2-2, Haps era dall’altra parte e Maric non ha colpe. Poi ovviamente il risultato incide. Se avessi messo due difensori e preso il gol comunque, ci sarebbe stata una polemica anche per questo. Determinato da cosa? Dal risultato finale. Se con la stessa scelta va bene, sei bravo. Se invece va male hai sbagliato. Quindi i cambi non sono il problema».

MERITI DELL’EMPOLI – «L’Empoli è abituato a queste situazioni e lo so bene io dopo la scorsa stagione. Ci hanno creduto e hanno trovato il gol. Anjorin è stato bravo ed è un ottimo giocatore».

CRESCITA DI NICOLUSSI CAVIGLIA – «Il suo futuro passa attraverso il rendimento del Venezia. Sta facendo un grande percorso, è cresciuto tantissimo. Per noi è come un professore e può migliorare ancora in qualche dettaglio».