Di Lorenzo sicuro: «Contro la Norvegia vogliamo fare bene. Il mister ci ricorda sempre quella cosa» - Calcio News 24

In conferenza stampa, il terzino dell’Italia Di Lorenzo ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sul prossimo impegno della Nazionale.

SUL MISTER – «Lo sappiamo, il mister ce l’ha ricordato subito ma non serviva. Sarà una partita difficile, tosta, la qualificazione passa tanto dal match di Oslo. La concentrazione e il focus del gruppo è massimo per disputare una grande partita»

SCUDETTO – «Sono state due grandissime vittorie, due emozioni incredibili e diverse. Due anni fa si aspettava solo la matematica, mentre stavolta essere arrivati all’ultima giornata e aver vinto di un punto… E’ stato ancora più bello, il successo della fatica, della sofferenza e del non mollare mai. Vincere due volte di fila in tre anni non è cosa da poco e vedere tutta quella gente durante la parata è stato davvero bellissimo. Per quanto riguarda i compagni dell’Inter, dico che oggi faremo il primo allenamento insieme e quando vieni in Nazionale ti ricarichi. Loro oltre a essere giocatori e grandi compagni sono persone, supereranno anche questo»

OCCASIONE IMPORTANTE – «Sì, sicuramente. Io voglio giocarlo, voglio farlo. Mi manca come competizione, vale per me e per altri miei compagni. Il mister ci ha detto che tanti bimbi di dieci anni non hanno ancora visto l’Italia in un Mondiale e questo ci deve toccare. L’obiettivo è primario, l’Italia non può mancare il Mondiale per tre volte di fila. Sarebbe qualcosa di incredibile. Sappiamo l’importanza di questo girone, tanto passa dalla gara di venerdì»

