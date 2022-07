Di Maria già in campo con la Juve domani: subito pronto per Allegri

Di Maria già in campo con la Juventus domani: il Fideo subito a disposizione di Allegri

Angel Di Maria potrebbe iniziare ad allenarsi in gruppo già nella seduta in programma domani al Training Center.

In base a quanto riferito da Sky Sport, il nuovo colpo della Juve potrebbe quindi iniziare la sua avventura in campo con due giorni di anticipo rispetto alla data del 10 luglio. Per lunedì, infatti, era previsto il primo giorno di lavoro del Fideo con Allegri.