Angel Di Maria è ancora un obiettivo di mercato dell’Inter. Il giocatore del PSG è nel mirino: i nerazzurri possono fare un’offerta

L’Inter continua a lavorare per Radja Nainggolan e Mousa Dembelé ma non perde di vista Angel Di Maria. Il centrocampista del PSG, impegnato attualmente al Mondiale con la sua Argentina (ieri il deludente 1-1 contro l’Islanda) è un obiettivo di mercato dei nerazzurri. Il Fideo è un vecchio pallino del club nerazzurro. Prima Sabatini, poi Ausilio: l’Inter continua a seguire Angel. Il giocatore piace molto anche al Napoli di Ancelotti, ma Piero Ausilio, sempre secondo Premium Sport, avrebbe fatto una promessa al giocatore argentino.

Il futuro di Angel Di Maria potrebbe essere in Italia. Il giocatore argentino è pronto a partire (il PSG deve cedere alcuni calciatori per il Fair Play Finanziario, i parigini vogliono limitare le sanzioni in arrivo dalla Uefa) e ADM sembra essere uno dei gioielli con le valigie in mano. Il Fideo potrebbe giocare in Serie A con l’Inter che è pronta a presentare un’offerta al calciatore e al club parigino. A inizio maggio ci sarebbe stato un primo contatto tra l’argentino e l’Inter: il ds Ausilio avrebbe ‘promesso’ al calciatore di presentare un’offerta al PSG in caso di qualificazione alla Champions. Ora Ausilio dovrà mantenere la parola…