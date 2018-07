L’Inter tenta un nuovo colpo in attacco. Malcom aspetta l’Inter ma i nerazzurri si guardano attorno e sognano Angel Di Maria

Il nome di Angel Di Maria ritorna spesso nel calciomercato dell’Inter. Il giocatore argentino può lasciare il PSG in questa finestra di mercato e potrebbe raggiungere il suo connazionale Pastore in Italia. Secondo Fox Sport Argentina, con l’arrivo di Tuchel, il giocatore avrebbe ottenuto l’autorizzazione a trovare una nuova squadra. Il calciatore non sembra infatti rientrare nei piani tecnici del nuovo tecnico dei parigini e per lui potrebbero aprirsi le porte della nostra Serie A. Il calciatore è stato vicino più volte a vestire le maglie dei club italiani ma questa potrebbe essere la volta buona.

Al momento sul Fideo ci sarebbero Atletico Madrid e Inter. Secondo il portale argentino per l’Inter è il club maggiormente interessato e con il quale ci sono già dei contatti ben avanzati. I Colchoneros non mollano e hanno una carta importante da giocare: Simeone. El Cholo potrebbe convincere il giocatore a scegliere gli spagnoli ma all’ex Real Madrid non dispiacerebbe un’avventura in Serie A. Non c’è solo Malcom dunque nel mirino dell’Inter. Il procuratore del brasiliano sui social ha fatto capire di voler aspettare i nerazzurri che nel frattempo si guardano attorno e pensano anche ad Angel Di Maria.