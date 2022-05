Di Maria Juve, l’argentino ha già fatto la sua scelta sul futuro. Ultime

Di Maria Juve: Cherubini insiste per il possibile colpo in estate, l’argentino ha già fatto la sua scelta. Ultime

La Juventus studia il possibile colpo Angel Di Maria in vista dell’estate. I bianconeri, dopo i primi contatti molto positivi con l’agente del calciatore, sono affascinati dall’idea di inserire in rosa un calciatore con queste caratteristiche.

Dall’altra parte Di Maria sarebbe ben felice di proseguire la sua carriera in Serie A con la maglia della Juventus. Tradotto, scrive Tuttosport, se dovesse decidere di restare in Europa sarebbe attratto di chiudere il cerchio dei campionati top con un biennio in Serie A.