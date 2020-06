Di Marzio: «L’Inter ha in mano Tonali e Kumbulla». Le possibili cifre

Inter in vantaggio sia per Tonali sia per Kumbulla: nerazzurri in cerca dell’accordo decisivo con Brescia e Verona

Intervenuto nel corso di Campo Aperto, format in onda su Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha inquadrato i movimenti di mercato in entrata dell’Inter, specialmente le trattative per Sandro Tonali e Marash Kumbulla. Ecco quanto affermato dal giornalista.

«Tonali è giovane, italiano, forte. Cellino chiede tanto ma si può prendere, il giocatore ha dato la priorità all’Inter. Cifre? Siamo sui trenta milioni su bonus. Ora l’Inter ha il pallino in mano, deve cercare l’accordo col presidente del Brescia. Ha in mano l’opportunità di chiudere, così come ha in mano Kumbulla, che invece costa 35 milioni circa. I nerazzurri stanno cercando di inserire contropartite. Il vantaggio per il Verona sarebbe quello di poter trattenere per un altro anno il giocatore. L’Inter è disposta a farlo».