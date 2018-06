Diabatè saluta la Serie A: c’è il Saint-Etienne

Accostato a numerosi club di Serie A dopo l’ottima parentesi al Benevento, Cheick Diabatè è pronto a tornare in Ligue 1: sulle sue tracce c’è il Saint-Etienne

Dal Torino alla Sampdoria: diversi i club che hanno monitorato le prestazioni di Cheick Diabatè nelle ultime settimane. Arrivato al Benevento nella finestra di mercato di gennaio dall’Osmanlispor, l’attaccante del Mali ha raccolto numeri di altissimo livello: otto reti in undici presenze lo hanno rilanciato dopo il periodo buio in Turchia. Ma nel suo destino non sembra esserci ancora l’Italia…

Secondo But Football Club, Diabatè potrebbe tornare in Francia: sulle sue tracce c’è il Saint-Etienne. Jean Louis Gasset sta scandagliando il mercato per acquistare un centravanti di qualità e sta prendendo piede l’ipotesi dell’ex giallorosso. Si è infatti complicata la pista Kevin Gamiero, prezzo inaccessibile per il francese di proprietà Atletico Madrid…