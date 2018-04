Diawara più Chiriches: spazio alle riserve in Napoli-Chievo

Maurizio Sarri è “costretto” al turnover nella partita con il Chievo Verona: il Napoli giocherà con Diawara e Chiriches dal primo minuto

Il Napoli fa turnover, ma solo perché obbligato. Maurizio Sarri cambierà qualcosa nella partita tra i suoi e il Chievo Verona di domenica: non ci saranno Jorginho e Raul Albiol, quindi dovrà dare spazio a Amadou Diawara e a Vlad Chiriches. L’italo-brasiliano e lo spagnolo sono entrambi squalificati, erano diffidati a Reggio Emilia e hanno preso tutti e due un giallo decisivo. Mancheranno col Chievo e quindi, per una volta, Sarri sarà costretto a dare spazio alle seconde linee. I due giocatori, messi assieme, contano ventidue presenze in questa Serie A e un totale di 955 minuti disputati.

Curiosamente Diawara ha giocato più partite ma meno minuti: sceso in campo sedici volte, ha racimolato 462 minuti, contro i 493 di Chiriches, spalmati su sei presenze. Per l’ex bolognese è un banco di prova importante, aveva iniziato la stagione bene e aveva pure segnato al Manchester City in Champions League, ma poi è scomparso dai radar di Sarri per fare spazio al suo alter ego Jorginho. Potrebbe essere Diawara la chiave per il rilancio del Napoli, è fresco e potrebbe essere più in forma del collega. Contro il Chievo arriveranno le risposte.