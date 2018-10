Diawara nel mirino del Wolverhampton: il Napoli fissa il prezzo

Il centrocampista del Napoli, Amadou Diawara, è finito nel mirino del Wolverhampton. Il club inglese potrebbe presentare un’offerta importante

Il Napoli ha messo in vetrina Amadou Diawara, centrocampista classe ’97 ex Bologna. Il mediano ha collezionato 5 presenze in Serie A in questa stagione ed è stato utilizzato soprattutto in posizione da regista. Il mediano si è messo in evidenza negli anni scorsi con Sarri ma anche in questa stagione con Carlo Ancelotti, disputando tante buone gare. Secondo calcionapoli24 il giocatore potrebbe partire tra gennaio e giugno. Il centrocampo del Napoli, con il passaggio al 4-4-2, potrebbe fare a meno di un elemento e l’ex Bologna potrebbe anche partire.

Il Wolverhampton, club promosso in Premier League in questa stagione e che fa affari con Jorge Mendes (ha portato, fra gli altri, Ruben Neves e Diogo Jota, due talenti seguiti da tanti club europei) non ha problemi economici e potrebbe investire una cifra importante per Amadou. Il Napoli potrebbe lasciarlo andare ma valuta il suo centrocampista attorno ai 45-50 milioni. Staremo a vedere cosa faranno i Wolves. Diawara nel mirino del Wolverhampton.