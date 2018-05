Diego Carlos e Paulo Henrique per la Lazio: i dettagli

La Lazio prova a chiudere un colpo in difesa e uno in attacco. I biancocelesti su Diego Carlos e Paulo Henrique: le ultimissime

La Lazio vuole due nuovi difensori. I biancocelesti seguono Francesco Acerbi del Sassuolo ma valutano anche Diego Carlos, difensore brasiliano classe 1993. Il giocatore di proprietà del Nantes, possiede un fisico importante (è alto un metro e ottantacinque centimetri per 79 kg, gioca nel club francese dal 2016) ed è stato lanciato in prima squadra dall’ex laziale Sergio Coinceçao. Ranieri gli ha permesso di completare la sua maturazione e ora ha una valutazione che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Il contratto con il club francese scadrà nel 2022 e la Lazio potrebbe presentare un’offerta.

Il difensore del Nantes è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio molto particolare: durante una sfida di campionato contro il PSG, l’arbitro Chapron accusò il brasiliano di averlo spintonato e si vendicò con uno sgambetto: il fischietto francese ha ricevuto 8 mesi di squalifica. La Lazio inoltre cerca un altro attaccante da affiancare a Ciro Immobile. I nerazzurri hanno messo nel mirino Paulo Henrique, attualmente militante nell’Akhisarspor. Nelle tre stagioni con il club turco del Trabzonspor ha realizzato 29 gol e ha sfornato 23 assist in 118 presenze. In Francia invece piace Bamba, che si può prendere a parametro zero. Sempre nel mirino Emiliano Sala, autore di 12 gol col Nantes. Un altro obiettivo è Karl Toko Ekambi, 25enne attaccante dell’Angers, valutato attorno ai 20 milioni: Samuel Eto’o, a Formello qualche giorno fa, potrebbe avere un ruolo importante nell’operazione.