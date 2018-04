Una difesa così il Napoli non la vedeva da anni: otto gol subiti in trasferta, solamente due contro le grandi del calcio italiano…

Se si considerano le prime dieci squadre nell’attuale classifica di Serie A, il Napoli ha giocato in trasferta contro sette di esse. Mancano la Sampdoria, la Fiorentina e, ovviamente, lo stesso Napoli. In queste sette partite ha subito solamente due gol, entrambi inutili ai fini del risultato finale. Nessuna altra squadra in Serie A ha una difesa così ferrea lontano dal proprio stadio, neppure la Juventus. Il Napoli ha subito otto gol fuori casa (nessuno ha fatto meglio, solo la Roma con nove reti al passivo si avvicina) e stupisce come abbia preso la maggior parte di essi contro squadre di bassa classifica. Tra le prime dieci solo il Torino e la Lazio hanno segnato a Maurizio Sarri: i biancocelesti ci sono riusciti nelle prime giornate con de Vrij, ma poi hanno perso 1-4, i granata invece marcarono con Belotti a dicembre, gol inutile per l’1-3 finale.

Difesa Napoli show: i numeri di una grande stagione

I numeri diventano più impressionanti se si guarda il quadro generale. Il Napoli ha preso gol in trasferta con Verona, Lazio, Torino, Sassuolo, Genoa e Spal (due gol sia al Mazza che a Marassi). Sono diciassette le sfide disputate fuori casa finora, questo significa che Koulibaly e compagni hanno riportato un clean sheet in ben undici partite lontano dal San Paolo. Calcolando casa e trasferta, i gol subiti dagli azzurri sono ventitré, un record per le ultime stagioni del Napoli in Serie A. Non è la miglior difesa in totale, perché il primato va pur sempre alla Juventus, ma comunque è un dato importante. Si punta spesso il dito sul calo dei gol segnati dal Napoli 2017-18, ma è netto il calo dei gol subiti: l’anno scorso alla 35ª giornata la banda di Sarri aveva subito trentacinque gol.