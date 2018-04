Digne proposto alla Juve, Marotta ha un piano

La Juventus cerca un nuovo esterno sinistro e pensa a Lucas Digne. Il giocatore del Barcellona sarebbe stato offerto ai bianconeri: le ultimissime

Lucas Digne per rimpiazzare Alex Sandro: è questa l’idea della Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri perderanno quasi certamente Asamoah, promesso sposo dell’Inter e valuterà le offerte per Alex Sandro che è finito nel mirino di Manchester United e Paris Saint-Germain. La Juventus riavrà Spinazzola e potrebbe puntare su una vecchia conoscenza del nostro calcio, vale a dire Lucas Digne. Il terzino sinistro del Barcellona, ex Roma, è chiuso in Catalogna da Jordi Alba e potrebbe cambiare aria nella prossima stagione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore è stato offerto nelle ultime ore alla società bianconera che sta valutando con attenzione il suo profilo. Il terzino francese classe 1993 rappresenta una valida alternativa ad Alex Sandro e potrebbe essere l’ideale per rimpiazzare il brasiliano. L’ex Roma ha voglia di riscatto dopo il poco spazio trovato a Barcellona e ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro che renderebbe l’operazione fattibile. L’agente del giocatore lo ha offerto alla Juventus che lo seguiva già prima dell’accordo con la Roma. La Juve potrebbe offrire al Barcellona un prestito con diritto di riscatto per chiudere l’accordo.