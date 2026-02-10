Dimarco re degli assist, nessuno come lui in Europa! E l’Inter pensa a blindarlo col rinnovo a vita: il piano d’azione dei dirigenti meneghini

In un’Inter che domina la classifica con 58 punti e viaggia a ritmi vertiginosi, il vero fattore di squilibrio porta il nome di Federico Dimarco. L’esterno milanese, cresciuto nel vivaio e tifoso dichiarato della Beneamata, è diventato l’arma letale dello scacchiere tattico disegnato da Cristian Chivu. Mentre Milano vive l’atmosfera delle Olimpiadi, il club di Viale della Liberazione ha già tracciato il futuro del suo simbolo: nonostante un contratto valido fino al 2027 (con opzione per il 2028), in primavera le parti si siederanno al tavolo per un rinnovo che legherà il giocatore ai colori nerazzurri praticamente a vita.

Numeri da capogiro: caccia al record storico

I dati forniti dalla Lega Serie A sono impressionanti: 13 assist e 5 gol in questo scorcio di stagione. Una cifra mostruosa che lo proietta nella storia del campionato: nessun difensore recente aveva fatto meglio a questo punto del torneo. L’unico precedente paragonabile risale a Massimo Oddo nella stagione 2005-06, il quale però impiegò un intero campionato per toccare quota 13 passaggi vincenti. In Europa, solo il talento francese Michael Olise del Bayern Monaco ha fatto meglio (16 assist per Kane e compagni), ma agendo da esterno offensivo puro nel tridente, un ruolo ben diverso dal “quinto” a tutta fascia interpretato dall’interista nel 3-5-2.

Il confronto con i top europei

Il paragone con i pari ruolo continentali esalta ulteriormente il rendimento del numero 32. Lo spagnolo Alejandro Grimaldo, stella del Bayer Leverkusen, viaggia a quota 5 gol e 5 assist, mentre il portoghese Nuno Mendes del PSG si ferma a 3 reti e 3 servizi vincenti in Ligue 1. Il motore impiantato dal tecnico rumeno ha reso Dimarco un unicum mondiale. Ora il mirino è puntato sul Derby d’Italia di sabato contro la Juventus: con il rientro in gruppo dei centrocampisti Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, il suo mancino sarà la chiave per scardinare la difesa di Luciano Spalletti e servire nuove palle gol a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.