L’allenatore del Frosinone Di Francesco si è espresso così sulla partita giocata oggi tra il Frosinone e la sua squadra

Di Francesco ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra il Frosinone e l’Hellas Verona.

«Sono molto soddisfatto di quello che ho visto. Abbiamo affrontato una squadra che in casa è molto forte. Siamo riusciti a pareggiarla nella ripresa, per noi era fondamentale non perdere»