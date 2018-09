Diretta gol Serie B: Spezia-Brescia, Padova-Venezia e Carpi-Cittadella live. Non disputata Cosenza-Verona

La Serie B è iniziata. Dopo l’anticipo Palermo-Cremonese, terminato con il risultato di 2-2, si stanno giocano le altre gare della cadetteria. La seconda giornata si è infiammata soprattutto intorno alla questione della gara Cosenza-Verona: il terreno di gioco del Marulla di Cosenza, che versava in condizioni disastrose, non ha consentito alle due formazioni di prendere parte al match. Un segnale non particolarmente confortante da parte della Serie B, con la possibile vittoria del Verona a tavolino, che verrà sancita in settimana dal giudice sportivo.

Carpi-Cittadella 0-1: risultato e cronaca in diretta live

Primo tempo bloccato: il Carpi ci prova con Piu, ma il portiere del Cittadella Paleari fa buona guardia. Gara piuttosto noiosa al Cabassi. Nel secondo tempo si sblocca la gara solo al minuto numero 80, quando a spedire la palla in porta è Proia. Decide quindi Proia quasi nel finale, il Cittadella espugna Carpi per 1-0.

CARPI-CITTADELLA 0-1 [80′ Proia]

Spezia-Brescia 3-2: risultato e cronaca in diretta live

Primo tempo semplicemente pirotecnico: succede tutto nei primi venti minuti, con il Brescia che passa in vantaggio e poi pareggia. In mezzo la doppietta di Pierini. Nella ripresa trova nuovamente il vantaggio lo Spezia, ad andare in gol è Gyasi al 74′. Sorpassi reciproci hanno caratterizzato il match, alla fine esultano i padroni di casa per 3-2.

SPEZIA-BRESCIA 3-2 [pt 1′ Donnarumma, 6′, 17′ Pierini, 20′ Morosini, 74′ Gyasi]

Padova-Venezia 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Stessa storia, stesso asse. Padova in vantaggio contro il Venezia grazie all’assist di Clemenza, sfruttato alla perfezione da Ravanelli, esattamente come nella gara di Ascoli. La decide Ravanelli, il Padova vince tra le mura amiche di misura.

PADOVA-VENEZIA 1-0 [pt 40′ Ravanelli]

Le altre gare di Serie B – Pescara-Livorno (domenica ore 18), Crotone-Foggia (domenica ore 21), Lecce-Salernitana (domenica ore 21), Perugia-Ascoli (Domenica ore 21). Non disputata Cosenza-Verona, mentre l’anticipo Palermo-Cremonese è terminata 2-2.