Diritti TV Serie A: per il prossimo triennio spunta anche Paramount

Diritti TV Serie A, per il triennio 2024-2027 spunta una nuova possibilità: il campionato su Paramount? I dettagli

Come riferito da Tuttosport, Paramount potrebbe accaparrarsi i diritti TV della Serie A per il triennio 2024-2027. L’azienda potrebbe presto entrare in un giro di consultazioni con gli operatori interessati a investire sulle dirette del massimo campionato italiano.

L’alternativa principale, per la trasmissione web, sarebbe invece il canale della Lega sulla quale la Serie A pare voler puntare con decisione.