Discount Real Madrid: almeno cinque giocatori dovranno essere ceduti in estate. I nomi

Il Real Madrid sta studiando un piano per poter rinforzarsi: in estate dovranno essere ceduti almeno cinque giocatori

“Se non esce nessuno non entra nessuno”. Frase usata spessissimo da Adriano Galliani, allora ad del Milan, durante le sessioni di calciomercato. Frase più che mai attuale per il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Come riporta il quotidiano “As”, la dirigenza del club si aspetta che almeno cinque giocatori lascino la capitale per poter effettuare qualche acquisto in estate. È la dura legge del mercato in tempi di Coronavirus e anche il ricchissimo Real Madrid dovrà rispettarla. Il quotidiano spagnolo spiega che quattro sono già sul mercato: Bale, James Rodriguez, Lucas Vazquez e Mariano. In più lasceranno che Modric e Marcelo decidano liberamente il loro futuro e ascolteranno offerte interessanti per Nacho. Come se non bastasse sul mercato potrebbero finire anche Brahim e Reinier.