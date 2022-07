Donadoni sicuro: «Mancini farà bene con la Nazionale anche in futuro». Le parole dell’ex ct

Roberto Donadoni ha parlato così di Mancini al termine della serata dedicata al premio “Fair Play-Menarini”.

Le sue parole: «Roberto Mancini ha fatto un lavoro egregio fino alla vittoria del campionato europeo, un successo che probabilmente tutti noi non ci aspettavamo. Chiaro che adesso le cose si sono un po’ complicate, però così come ha fatto bene prima sono convinto che saprà farlo anche in futuro».