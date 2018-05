Roberto Donadoni, alla vigilia della sfida contro la Juventus, ha presentato la partita in sala stampa

Il Bologna naviga in acque tranquille, la Juventus, invece, ha necessità di conquistare i 3 punti per tenere a debita distanza il Napoli, ma Donadoni chiarisce: «Dovremo essere convinti di non essere la vittima predestinata della Juventus, altrimenti non avrebbe senso nemmeno partire». Poi aggiunge ancora: «Sappiamo di andare ad affrontare una grande squadra che ha un obiettivo importante, per noi questa sarà una motivazione». Altro che squadra scarica mentalmente.

Quindi rende noto l’atteggiamento con cui la sua squadra affronterà Juventus-Bologna: «Dobbiamo giocare con grande aggressività cercando di limitare le iniziative personali degli avversari». E le numerose assenze non saranno un alibi: «A noi mancheranno giocatori importanti ma sarà un’occasione per chi scenderà in campo per mettersi in evidenza». Senza Pulgar, Donsah, Helander, Gonzalez e Dzemaili ma con Mattia Destro a disposizione: «Il ginocchio sta rispondendo bene, ma il ragazzo si è allenato soltanto 2 giorni con il gruppo. E’ a disposizione, ma terremo conto del periodo di inattività». E chiosa finale su Max Allegri, messo in discussione dall’ambiente bianconero: «E’ una cosa che fa sorridere, visto quanto ha fatto. E’ normale che i tifosi pretendano ma va considerato anche che possono esserci squadre migliori della tua nel calcio».