Juventus-Bologna, 36ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio sabato 5 maggio alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Juventus-Bologna: all”Allianz Stadium’ di Torino, la squadra di Allegri e quella di Donadoni si sfidano per il 36° turno del campionato di Serie A. Bianconeri (88 punti), reduci dalla rocambolesca vittoria in casa dell’Inter e alla ricerca del successo che potrebbe valere lo scudetto (domenica, con una conseguente sconfitta del Napoli contro il Torino, il titolo sarebbe aritmeticamente della Juve). Rossoblù (39) provenienti dalla sconfitta interna col Milan e alla ricerca degli ultimi punti salvezza. Nella gara d’andata, giocata il 17 dicembre, i bianconeri espugnarono il ‘Dall’Ara’ col risultato di 3 a 0.

La partita, in programma sabato 5 maggio 2018 (ore 20,45), potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport, e da Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Juventus-Bologna potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Juventus-Bologna, probabili formazioni

Juventus: Allegri, senza lo squalificato Pjanic e l’infortunato Mandzukic, potrebbe tornare al 4-2-3-1: in mezzo al campo sono pronti Matuidi e Khedira, sulla trequarti ecco Cuadrado, Dybala e Douglas Costa dietro a Higuain. Bologna: Donadoni deve fare a meno di Gonzalez, mentre è in forte dubbio anche la presenza di Pulgar e Dzemaili. In attacco, torna a disposizione Destro, ma l’allenatore rossoblù pare orientato a schierare il tridente già visto col Milan e formato da Orsolini, Palacio e Verdi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Howedes, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Higuain.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Romagnoli, De Maio, Masina; Poli, Nagy, Crisetig; Orsolini, Palacio, Verdi.

I precedenti tra Juventus e Bologna giocati a Torino in Serie A sono 70: bilancio favorevole ai bianconeri con 40 vittorie, 25 pareggi e 5 successi rossoblù.

Il Bologna non vince in casa della Juventus dal febbraio 2011: 0-2 finale con la doppietta di Marco Di Vaio.

La Juventus ha vinto le ultime 4 partite casalinghe contro i rossoblù (2-1, 1-0, 3-1, 3-0).

Nelle ultime cinque gare dell’attuale campionato, i bianconeri hanno raccolto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); il Bologna ne ha invece ottenuti 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte).

Il Bologna non vince in trasferta dal dicembre scorso (3 a 2 in casa del Chievo).

Media reti a confronto: Juventus con 81 gol fatti e 22 subiti (secondo miglior attacco e miglior difesa); rossoblù in negativo, con 38 reti segnate e 46 subite.

Juventus-Bologna, l’arbitro della partita

Juventus-Bologna sarà diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati di Pistoia. I suoi assistenti saranno Di Iorio e Liberti; il quarto uomo designato è Saia. Al Var, Mariani e Posado (assistente).