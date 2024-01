Donnarumma, l’agente: «Addio al Milan? Ci hanno fatto pressione»

Le parole dell’agente di Donnarumma tra addio al Milan, situazione al PSG e confronti anche nei confronti di Maignan

Enzo Raiola, agente tra gli altri anche di Gianluigi Donnarumma, ha parlato ai microfoni di DAZN tra addio al Milan, situazione al PSG e anche qualche confronto.

«Lui a 17-18 anni aveva i migliori club al mondo che lo volevano, tutti. E il Milan non era tra i migliori. Noi come agenti avevamo il dovere di dire al calciatore che deve essere premiato quando hai dietro società come il Real Madrid. Addio al Milan? Se un giocatore può salire di livello, devi dargli quella possibilità sennò si appiattisce. Lui stava nella confort zone, sapeva che avrebbe giocato sempre lui ed era un po’ una nostra preoccupazione. Mino spiegava al Milan che non lo avrebbe mai portato a zero, noi eravamo indirizzati dal lasciarlo lì con la Champions. Con Ibrahimovic aveva avuto uno scatto, lo martellava, una mattina lo svegliò due ore prima per farlo allenare. La proprietà penso disse che non voleva più aspettarci e puntarono su Maignan che faceva parte dello stesso gruppo del presidente. Per me è stata una forzatura».