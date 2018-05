La prestazione pessima di Loris Karius contro il Real Madrid indurrà il Liverpool ad accelerare le trattative per regalare Donnarumma a Jurgen Klopp

Il Liverpool delle meraviglie di Jurgen Klopp, che può contare su giocatori del calibro di Mohamed Salah o Jordan Henderson, ieri si è inchinato al Real Madrid a causa delle due papere di Karius. Null’altro da aggiungere sul tema, visto che tra video e tweet è stato già detto tutto il possibile. Ora, però, il Liverpool è chiamato a rispondere sul mercato per evitare che quanto accaduto ieri a Kiev possa ripetersi nella prossima stagione. Ecco, dunque, che torna in voga il nome di Gianluigi Donnarumma.

Non è un mistero che Mino Raiola farebbe carte false per portarlo via dal Milan e lo scenario profilatosi ieri lo aiuterebbe in tal senso stando a quanto fatto trapelare da Premium Sport. Le cifre dell’operazione, però, potrebbero essere riviste verso il basso, si parla infatti di 45/50 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del portiere. Operazione che permetterebbe a Raiola di realizzare il suo intento, metterebbe Donnarumma di fronte ad un campionato nuovo in una squadra storica del calcio inglese e permetterebbe al Milan di monetizzare, vista la complicata situazione economica del club di Yonghong Li.