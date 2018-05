Le papere di Karius ‘aiutano’ il Milan: Liverpool all’assalto di Donnarumma

Il portiere del Milan può andare al Liverpool. Gigio Donnarumma può rimpiazzare Karius e Mignolet nella squadra di Klopp

Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha le valigie in mano. L’estremo difensore era un promesso sposo del PSG ma l’arrivo di Gigi Buffon, ormai imminente, ha fatto naufragare i piani di Mino Raiola. Il procuratore sta lavorando per portare via il portiere dal Milan (in tempi non sospetti l’agente dichiarò di non essere convinto dal progetto tecnico e societario dei rossoneri) e l’errore, la doppia papera di Karius in finale di Champions League, potrebbe spingere il Liverpool a cercare un nuovo portiere e ad affrettare i tempi per arrivare a Gigio.

Secondo Tuttosport, il Liverpool nelle prossime settimane può presentare un’offerta. Al momento c’è distanza tra i due club: il Milan vuole almeno 70 milioni di euro per cedere Gigio, mentre il club inglese potrebbe arrivare al massimo a 40-45 milioni, bonus compresi. Raiola farà di tutto per cercare di abbassare la richiesta dei rossoneri ma il Liverpool dovrà fare uno sforzo importante per aumentare l’offerta e per venire incontro alle pretese del club milanista. Il Real Madrid dovrebbe puntare su Alisson, il Liverpool è pronto a puntare tutto su Gigio Donnarumma per mettersi alle spalle le sciagurate prestazioni di Karius.