Donnarumma, quale futuro? Due ipotesi, tanti rischi per il Milan

Il portiere del Milan bersagliato dopo i due errori contro la Juventus. Gigio Donnarumma e i rischi per i rossoneri: le ultimissime

Quale futuro per Gigio Donnarumma? Il portiere rossonero è finito nel mirino della critica dopo il ko del Milan contro la Juventus. Gigio ha commesso due errori, regalando di fatto la Coppa ai bianconeri. Ora il Milan si interroga sul futuro del portiere classe 1999. La società non ascolterà offerte inferiori ai 70 milioni di euro ma dopo l’ultima sfida c’è il rischio di una svalutazione. Raiola sta sondando vari club europei, il Milan si interroga su Gigio.

Secondo Il Corriere dello Sport infatti, Gigio Donnarumma vale 70 milioni e piace tanto al PSG ma anche a Liverpool, Manchester United e Real Madrid. Dopo il 20 maggio servirà trovare una soluzione e la mancata qualificazione all’Europa League potrebbe far abbassare il valore di Gigio. Il futuro non è semplice da decifrare. Il Milan ha già ingaggiato Pepe Reina, non un secondo portiere, che guadagnerà 3 milioni di euro netti a stagione. Cosa fare? Tenere Gigio e rischiare l’alternanza con Pepe? La soluzione migliore al momento sembra essere una soltanto: la cessione. La prossima si preannuncia nuovamente un’estate infuocata per il giovane portiere rossonero.