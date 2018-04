Donnarumma-Milan: deciso il futuro del portiere

Il portiere del Milan potrebbe andare via a fine stagione. Deciso il futuro di Gigio Donnarumma: le ultimissime notizie di calciomercato

Quale futuro per Gigio Donnarumma? Il portiere del Milan ha molte richieste sul mercato e difficilmente resterà in rossonero nella prossima stagione. Secondo Tuttosport infatti, il Milan potrebbe essere costretto a cederlo per fare cassa ma non ha alcuna intenzione di fare sconti. I rossoneri infatti lasceranno andare il portiere solo in caso di offerta veramente irrinunciabile.

L’estremo difensore classe 1999 potrebbe lasciare il Milan vendere solo davanti ad una offerta economicamente irrinunciabile, da 60-70 milioni di euro almeno, altrimenti Gigio, volente o nolente, rimarrà ancora al Milan. Mino Raiola dunque è avvisato: il procuratore, che lavora per portare via Donnarumma dal Milan, dovrà presentare un’offerta da almeno 60 milioni di euro per Gigio. Il PSG è da tempo sulle tracce del portiere non avrebbe problemi a mettere sul piatto una cifra del genere.