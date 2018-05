Donnarumma nel limbo: e se alla fine restasse al Milan?

Il portiere del Milan, nel mirino del PSG, potrebbe anche clamorosamente rimanere a Milano. Le ultime sul futuro di Gigio Donnarumma

Gigi Buffon rischia di complicare i piani di Gigio Donnarumma. Il PSG, sino a questo momento, è la squadra che maggiormente aveva mosso i suoi passi per l’acquisto del portiere classe 1999 del Milan ma la possibilità di ingaggiare Gigi Buffon ha momentaneamente messo in stand-by l’affare con i rossoneri. La prima scelta del PSG è proprio il 40enne Gigi Buffon: l’estremo difensore della Juve saluterà quest’oggi i bianconeri ma potrebbe continuare a giocare. Se Gigi dovesse dire di sì alla proposta del PSG, rischierebbe di compromettere il futuro prossimo di Gigio.

In casa Milan infatti si rischia l’overbooking. I rossoneri, oltre a Pepe Reina, già ingaggiato, e al fratello Antonio, avranno in rosa anche Plizzari e Gabriel. Al momento non sembrano esserci club disposti, seriamente, a tentare il Milan per Donnarumma e il portiere classe 1999 rischia di rimanere in rossonero. Il Milan ha già puntato su Reina e ‘rischierebbe’ di trovarsi a gestire una situazione non semplice, con due prime donne che non resteranno certo a guardare. Real, Liverpool e Chelsea seguono la vicenda ma al momento nessuna delle tre ha fatto passi importanti verso Gigio. La prossima settimana, quando Buffon darà la sua risposta definitiva al PSG, ne sapremo di più anche su Gigio.