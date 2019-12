Donnarumma Milan, proposto il rinnovo: la risposta del portiere rossonero

Donnarumma Milan, proposto un rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio: la risposta del portiere rossonero

Prove di rinnovo. Nei giorni scorsi, secondo Sportitalia, ci sarebbe infatti stato un contatto tra il Milan e Gigio Donnarumma per delineare il futuro in rossonero del portiere classe 1999.

La proposta del club sarebbe arrivata a 7 milioni a stagione, un milione in più rispetto all’accordo attuale. Ma per ora non ci sarebbero stati accordi e, anzi, la sensazione è che sia sempre più complicato arrivare a un’intesa. Anche perché resta presente, su Donnarumma, l’ombra lunga della Juve.