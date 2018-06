Donnarumma, Romagnoli o Suso: Milan, tre uomini per una valigia

Il Milan potrebbe cedere almeno uno dei tre big: Donnarumma, Suso e Romagnoli potrebbero andare via. Le ultimissime

Il Milan ha bisogno di almeno una cessione ‘pesante’ per sostenere i conti del club. In attesa del primo bonifico di Yonghong Li da 10 milioni di euro (dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì), i rossoneri pensano al futuro. Depay e Callejon sono nel mirino ma il Milan valuta anche alcune cessioni importanti. Donnarumma, Romagnoli e Suso hanno la valigia in mano e almeno uno dei tre potrebbe andare via durante la sessione estiva del calciomercato appena iniziata.

Il Milan potrebbe cedere Gigio a causa dell’arrivo di Reina ma l’interesse per il portiere sembra essere scemato nell’ultimo periodo. Il Milan pretende 70 milioni ma al momento non ci sarebbe nessun acquirente disposto a mettere sul piatto quella cifra. PSG, Real e Liverpool, club alla ricerca di un portiere, si starebbero muovendo in altre direzioni. Alessio Romagnoli è stato acquistato per 25 milioni e il Milan vorrebbe tenerlo. Piace a Juventus e Real Madrid e se dovesse arrivare un’offerta da 60 milioni di euro potrebbe fare le valigie. Suso è arrivato a costo zero e ha una clausola da 38 milioni: il primo candidato a partire è proprio lo spagnolo. Al momento, secondo Il Corriere dello Sport, è stato congelato lo scambio con Callejon.