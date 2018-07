Donnarumma piace a Sarri, Chelsea in pressing sul Milan

Gianluigi Donnarumma potrebbe passare dal Milan al Chelsea, il portiere piace a mister Sarri ed è valutato circa cinquanta milioni

Il Milan ha due portieri titolari. In rosa ha Pepe Reina, preso dal Napoli a zero, e Gianluigi Donnarumma. Proprio quest’ultimo è al centro di nuove voci di mercato, riportate da Il Corriere dello Sport. Pare che Gigio sia nel mirino di Maurizio Sarri, il quale la prossima settimana diventerà il nuovo allenatore del Chelsea. Il club londinese è alla ricerca di un portiere perché Courtois, in scadenza nel giugno 2019, piace al Real Madrid e a altri club in giro per l’Europa. Un cambio in porta è ciò che si prefigura per il Chelsea, il nome più gettonato è proprio quello del milanista.

Quanto costa Donnarumma? Il Chelsea sarebbe disposto a tirar fuori cinquanta milioni di euro, ma per il Milan non sarebbero abbastanza. Si potrebbe comunque scendere a compromessi. Il Diavolo non ha intenzione di dar via il portiere titolare, ma la sensazione è che di fronte a un’offerta importante possa esserci una trattativa tra Milan e Chelsea. Come detto cinquanta milioni è la base, ma il Milan vorrebbe guadagnare di più dalla cessione del portiere. Sarri aspetta, Donnarumma è sul suo taccuino.