Rapporti con la camorra: chiesti tre mesi di squalifica per Reina, 10 per Cannavaro

Rapporti tra calciatori e camorra: la Procura Federale avrebbe chiesto tre mesi di squalifica per Reina, 10 per Cannavaro, 4 per Aronica

Tre mesi di squalifica per Pepe Reina, 10 mesi di squalifica per Paolo Cannavaro, quattro per Salvatore Aronica: sarebbero queste le richieste della Procura Federale ai danni dei tre ex tesserati del Napoli. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, da quanto trapela dal Tribunale di via Campania, dove si è svolta l’udienza del processo sportivo ai tre calciatori del Napoli, sarebbero queste le richieste della Procura: 3, 4 e 10 mesi di squalifica per i tre ex napoletani. L’accusa? Rapporti con la criminalità organizzata. I tre ex calciatori del Napoli avrebbero intrattenuto rapporti con esponenti della criminalità organizzata e avrebbero scambiato anche dei favori con questi ‘tifosi’ legati alla criminalità organizzata.

Il tutto è saltato fuori grazie a un’indagine penale della Direzione distrettuale antimafia di Napoli: va sottolineato, Cannavaro, Reina e Aronica non risultano indagati. I procuratori contesterebbero a Paolo Cannavaro, ora in Cina, vice-allenatore del fratello Fabio al Guangzhou, la cessione di due biglietti per lo stadio e un’intercettazione in cui due pregiudicati raccontano di usare la sua carta di credito, a Reina, ora al Milan, frequentazioni e facilitazioni considerate equivoche. Richieste anche per i club: ‘solo’ ammende per le società e per gli altri deferiti, 4 mesi per il team manager del Napoli De Matteis.