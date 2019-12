Dortmund, Witsel si spacca la faccia in casa: tornerà nel 2020

Witsel è caduto in casa ed ha riportato una frattura facciale: il belga è stato ricoverato in terapia intensiva

Tegola per Lucien Favre alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga. Il tecnico del Borussia Dortmund perde per un incidente domestico Axel Witsel. Il centrocampista belga nella giornata di ieri ha riportato gravi danni al viso per una caduta in casa sua, le cui dinamiche non sono ancora molto chiare.

Witsel è apparso subito grave ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Favre ha annunciato in conferenza stampa che il belga tornerà nel 2020 ma tranquillizzando i tifosi gialloneri dicendo loro che Witsel è già a casa.