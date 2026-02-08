Douglas Costa, esordio amaro: Chievo travolto 4-1 dal Caldiero, l’errore di Baselli costa caro

Derby da dimenticare per il Chievo: 4-1 al Caldiero e debutto spento per Douglas Costa. Ecco come è andata la sfida

Prima partita in Serie D da dimenticare per Douglas Costa: il Chievo è stato travolto 4-1 dal Caldiero Terme nel derby, con Zerbato protagonista grazie a una doppietta. L’ex Juventus è entrato nella mezz’ora finale ma non è riuscito a cambiare l’inerzia del match, che si è messo subito male per i clivensi.

Il derby si è sbloccato tra il 15’ e il 33’ con le due reti di Zerbato, la prima su rigore nato da un errore in disimpegno di Daniele Baselli. Nella ripresa il Caldiero ha allungato con il gol di Caneva al 57’; al 59’ il Chievo ha inserito Douglas Costa al posto di Lorenzo Trillò, ma pochi minuti dopo Gentile ha fissato il 4-0 per i padroni di casa.

Douglas Costa ha provato a incidere, calciando una punizione alta e cercando il pallone, ma è rimasto poco coinvolto in una partita ormai compromessa. Il brasiliano, che a fine stagione si trasferirà all’Al‑Ittifaq, proverà ad aiutare il Chievo nella corsa alla promozione: al momento i gialloblù sono secondi in classifica a -5 dalla Folgore Caratese, che affronterà il Pavia prima dello scontro diretto del 15 febbraio.