Nessun dubbio sul riscatto di Douglas Costa da parte della Juventus. Il giocatore brasiliano rimarrà ancora in bianconero

Nessun dubbio: Douglas Costa rimane alla Juventus! Il giocatore brasiliano, dopo un inizio in sordina, ha convinto tutti, ma proprio tutti, e ha conquistato il popolo bianconero. L’ex Bayern Monaco è già idolo indiscusso della folla e rimarrà in bianconero. La Juve lo ha acquistato con un prestito da 6 milioni di euro e con diritto, non obbligo, di riscatto fissato a 40 milioni (+ 1 milione di bonus). Secondo Il Corriere dello Sport non ci sono dubbi: la Juve eserciterà l’opzione e confermerà Douglas.

Questo il comunicato della Juve al momento dell’arrivo in Italia del giocatore: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società tedesca FC Bayern München AG per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni da versare entro sette giorni dal tesseramento. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per Juventus di esercitare, entro il 30 giugno 2018, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione».