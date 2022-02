ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Douglas Costa ai Galaxy: «Voglio fare grandi cose in MLS». Le parole dell’ex giocatore della Juventus

Douglas Costa ha rilasciato le sue prime parole da giocatore dei Los Angeles Galaxy.

Eccole: «Nel corso degli anni impari a cambiare il gioco ma ho una squadra importante intorno. La squadra è di livello e possiamo raggiungere insieme obiettivi importanti. Le trattative sono iniziate quando è finito il campionato brasiliano. Mi sono informato da subito e ho sentito solo cose positive di LA e della MLS. E’ una squadra vincente, anche se non lo fa da tempo: è una motivazione per svoltare le cose, per far tornare i Galaxy ancora al top. Qui in MLS ci sono giocatori che hanno fatto molto bene, vedi Kakà, voglio fare grandi cose anche io».

E ancora: «Conosco la Lega da tempo perché sta crescendo passo dopo passo. L’inglese… Non male ma preferisco fare questa conferenza in portoghese. Ma la prossima volta parlerò in inglese. Los Angeles? C’ero già stato tre anni fa, mi piace molto: è un posto da sogno, vivere e lavorare qui è straordinario».