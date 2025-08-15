Douglas Luiz al Nottingham Forest, si tratta: quanto vorrebbe la Juventus per cedere il centrocampista in gol nell’amichevole con la Next Gen

Dopo un’estate a dir poco turbolenta, segnata da colpi di scena, dichiarazioni mal digerite dalla società, scuse e rotture poi parzialmente rientrate, il capitolo di Douglas Luiz alla Juventus sembra essere giunto ai titoli di coda. Il centrocampista brasiliano è infatti vicinissimo a dire addio al club bianconero dopo una sola, complicata stagione. Nonostante una prestazione positiva nel recente test amichevole contro la Juventus Next Gen, la sua posizione non è cambiata: rimane ai margini del progetto tecnico del nuovo allenatore Igor Tudor e, di fatto, è considerato in vendita fin dalla conclusione dello scorso campionato.

Fino a questo momento, nessun club si era mosso concretamente, lasciando sul tavolo dei direttori Comolli e Modesto solo manifestazioni di interesse. Ora, però, la situazione ha subito un’accelerazione decisiva, proveniente proprio dall’Inghilterra e, per uno strano incrocio del destino, dall’ex club dell’attuale ds bianconero: il Nottingham Forest.

Douglas Luiz non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Premier League, il campionato che lo ha consacrato a livello globale ai tempi dell’Aston Villa. La sua avventura in Italia è stata costellata di difficoltà, tra infortuni e una gestione tecnica altalenante da parte di Thiago Motta. Dopo i timidi corteggiamenti di Everton e West Ham, mai sfociati in una vera trattativa, il Nottingham Forest si è fatto avanti presentando una prima offerta ufficiale per un trasferimento a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la proposta supera i 30 milioni di euro. La Juventus è disposta a trattare, sebbene la cifra non sia sufficiente a evitare una minusvalenza a bilancio. Il costo del brasiliano, arrivato un anno fa in un’operazione che ha coinvolto Iling Jr. e Barrenechea, è stato infatti iscritto per 50 milioni di euro. I prossimi giorni saranno cruciali per chiudere un affare fondamentale per le strategie bianconere: cedere Douglas Luiz libererebbe non solo un posto in rosa, ma garantirebbe anche quel margine operativo necessario per sferrare l’assalto finale a Randal Kolo Muani, considerato l’obiettivo primario per rinforzare l’attacco.