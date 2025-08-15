 Douglas Luiz al Nottingham Forest, si tratta: quanto vorrebbe la Juventus
Connect with us

Ultime Notizie

Douglas Luiz al Nottingham Forest, si tratta: quanto vorrebbe la Juventus

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

17 minuti ago

on

By

douglas luiz

Douglas Luiz al Nottingham Forest, si tratta: quanto vorrebbe la Juventus per cedere il centrocampista in gol nell’amichevole con la Next Gen

Dopo un’estate a dir poco turbolenta, segnata da colpi di scena, dichiarazioni mal digerite dalla società, scuse e rotture poi parzialmente rientrate, il capitolo di Douglas Luiz alla Juventus sembra essere giunto ai titoli di coda. Il centrocampista brasiliano è infatti vicinissimo a dire addio al club bianconero dopo una sola, complicata stagione. Nonostante una prestazione positiva nel recente test amichevole contro la Juventus Next Gen, la sua posizione non è cambiata: rimane ai margini del progetto tecnico del nuovo allenatore Igor Tudor e, di fatto, è considerato in vendita fin dalla conclusione dello scorso campionato.

Fino a questo momento, nessun club si era mosso concretamente, lasciando sul tavolo dei direttori Comolli e Modesto solo manifestazioni di interesse. Ora, però, la situazione ha subito un’accelerazione decisiva, proveniente proprio dall’Inghilterra e, per uno strano incrocio del destino, dall’ex club dell’attuale ds bianconero: il Nottingham Forest.

Douglas Luiz non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Premier League, il campionato che lo ha consacrato a livello globale ai tempi dell’Aston Villa. La sua avventura in Italia è stata costellata di difficoltà, tra infortuni e una gestione tecnica altalenante da parte di Thiago Motta. Dopo i timidi corteggiamenti di Everton e West Ham, mai sfociati in una vera trattativa, il Nottingham Forest si è fatto avanti presentando una prima offerta ufficiale per un trasferimento a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la proposta supera i 30 milioni di euro. La Juventus è disposta a trattare, sebbene la cifra non sia sufficiente a evitare una minusvalenza a bilancio. Il costo del brasiliano, arrivato un anno fa in un’operazione che ha coinvolto Iling Jr. e Barrenechea, è stato infatti iscritto per 50 milioni di euro. I prossimi giorni saranno cruciali per chiudere un affare fondamentale per le strategie bianconere: cedere Douglas Luiz libererebbe non solo un posto in rosa, ma garantirebbe anche quel margine operativo necessario per sferrare l’assalto finale a Randal Kolo Muani, considerato l’obiettivo primario per rinforzare l’attacco.

Related Topics:

Ultime Notizie

Calcio femminile, vergogna in Scozia: 16enne appena ingaggiata insultata per via dell’acne. Il club toglie l’annuncio

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

37 minuti ago

on

15 Agosto 2025

By

skye stout
Continue Reading

Ultime Notizie

Mercato Cagliari, Achour passa al Cosenza: arriva anche l’ufficialità per l’attaccante francese

Avatar di Redazione

Published

2 ore ago

on

15 Agosto 2025

By

calciomercato cagliari tifo
Continue Reading