Europa League: dove vedere Dudelange-Milan in streaming e in chiaro

Dudelange-Milan streaming e diretta tv in chiaro: dove vedere l’esordio rossonero dell’Europa League 2018/2019

Dudelange-Milan è la partita valida come prima giornata del gruppo F dell’Europa League 2018/2019: l’incontro è in programma per giovedì 20 settembre 2018 alle ore 21 presso il piccolo Stadio Josy Barthel del Lussemburgo, impianto olimpico nazionale predisposto per l’occasione ad ospitare le partite casalinghe europee della prima squadra del Granducato ad arrivare alla fase finale di una competizione calcistica internazionale. La squadra di Gennaro Gattuso è attesa dal debutto stagionale al di fuori dei confini nazionali per un impegno sulla carta davvero molto semplice: tra il Milan e il minuscolo Dudelange, almeno sulla carta, la disparità è enorme tanto dal punto di vista tecnico, quanto da quello economico, che per quello storico. La formazione del tedesco Dino Toppmoller, vera e propria Cenerentola di questa Europa League, è invece probabilmente di fronte alla sfida più importante dalla propria fondazione, avvenuta appena nel 1991.

Dudelange-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 21 sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport 1 (numero 201 dello Sky Box, in HD 240) e anche sul canale Sky Calcio 2 (numero 252 dello Sky Box), ma non solo: la sfida sarà infatti trasmessa anche in chiaro sulle frequenze di TV8 (canale 8 del digitale terrestre, in HD 108). Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go sito TV8, sul e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Dudelange-Milan potrà essere seguita anche in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Dudelange-Milan: probabili formazioni

QUI DUDELANGE – Ben poche le informazioni a disposizione sui praticamente sconosciuti giocatori lussemburghesi. Possibile che, come nelle partita precedenti alla fase a gironi, la squadra di Toppmoller si schieri con un’offensivo ma allo stesso tempo solido 4-3-3 (lo stesso che le aveva permesso di far fuori, a sorpresa, i rumeni del Cluj). Tra gli elementi di spicco della formazione del Granducato spiccano soprattutto gli attaccanti: l’olandese David Turpel ed il tedesco Dominik Stolz. Tra i giocatori a disposizione del tecnico spunta anche un Ibrahimovic: è Sanel, attaccante bosniaco in forza al Dudelange dal 2015. L’unico elemento di maggiore esperienza del gruppo e probabilmente il più conosciuto a livello internazionale è invece il difensore Milan Bisevac, giocatore con un passato alla Lazio nel 2016, che però potrebbe non scendere in campo contro i rossoneri.

QUI MILAN – Praticamente scontato in vista degli impegni prossimi di campionato il turnover di Gattuso: spazio allora in porta a Pepe Reina, mentre in difesa dovrebbe finalmente vedere il proprio debutto assoluto in rossonero Mattia Caldara al fianco di Cristian Zapata con Davide Calabria e Diego Laxalt ai lati. A centrocampo altre novità previste: Tiemoué Bakayoko al centro sarà supportato ai lati da Giacomo Bonaventura e – soprattutto – Andrea Bertolacci, al nuovo debutto milanista dopo la parentesi dello scorso anno al Genoa. In attacco riposo per Gonzalo Higuain, che sarà rilevato da Patrick Cutrone con la coppia spagnola composta da Samu Castillejo e Suso, per cui non è previsto riposo, ad affiancarlo nel tridente offensivo.

PROBABILE FORMAZIONE DUDELANGE (4-3-3) – Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stelvio, Sinani, Coutourier; Stolz, Turpel, Melisse. Allenatore: Toppmoller

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3) – Reina; Calabria, Zapata, Caldara, Laxalt; Bertolacci, Bakayoko, Bonaventura; Suso, Cutrone, Castillejo. Allenatore: Gattuso