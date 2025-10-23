Dumfries Inter, Adani svela: «In Europa lui sposta gli equilibri perché si va forte. Io l’ho ricevuto in Italia in un modo e...»

Dumfries Inter, Adani parla dell’esterno nerazzurro! Ecco cosa ha detto: «In Europa lui sposta gli equilibri perché si va forte»

Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol si è acceso il dibattito sul peso specifico di Denzel Dumfries nell’Inter, rilanciato dalla sua prova straordinaria in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, dove è stato eletto MVP del match.

L’analisi ha messo in luce diversi aspetti del suo repertorio: dall’energia inesauribile al contributo costante sulla corsia destra. A soffermarsi sul valore dell’olandese è stato Lele Adani, che ha offerto una lettura particolarmente interessante del ruolo ricoperto da Dumfries nello scacchiere di Cristian Chivu.

L’ATTEGGIAMENTO DI DUMFRIES – Quando Dumfries esce arrabbiato non svia, dice che fa bene ad incazzarsi: Dumfries lo riconosce come allenatore, la volta dopo gioca. In Europa lui sposta perché si va forte.



LE QUALITA’ DI DUMFRIES – Io l’ho ricevuto in Italia in un modo e pur non essendo Hakimi e Cancelo, su 7 gol col Barcellona l’anno scorso 5 li ha lui. 5!

