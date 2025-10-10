Dumfries Inter, l'intervista al nerazzurro: «Roma dopo la sosta? Bisogna vincere, è una partita difficile. La sostituzione con la Cremonese...»

Dumfries Inter, l’intervista al difensore nerazzurro: «Roma dopo la sosta? Bisogna vincere, è una partita difficile. Con la Cremonese…»

Denzel Dumfries, dopo la vittoria dell’Olanda per 4-0 contro Malta, ha rilasciato dichiarazioni a Sport Mediaset in cui ha parlato sia della partita sia del suo momento personale all’Inter. Le sue parole:

REAZIONE AL CAMBIO CONTRO LA CREMONESE – La sostituzione con la Cremonese? Ero incazzato perché è normale, nessun calciatore vuole uscire. Io voglio fare il meglio per la squadra, al momento c’era l’emozione… però adesso guardiamo in avanti che c’è la Roma dopo la sosta, bisogna vincere, è una partita difficile. Se (dopo la sosta) inizia un ciclo di partite difficili? Sì, sì, è così.

PREFERISCI GIOCARE TERZINO O ESTERNO? – Per me è uguale, con 4 devo aspettare di più i momenti perché c’è un esterno davanti, a cinque invece sono più in area, per me tutte e due sono uguali, in Olanda ho sempre giocato a 4, sono abituato a entrambi i moduli.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU INTERNEWS24