Dybala, accordo con Adidas: è ufficiale. Si rafforza il legame con la Juve? – FOTO

L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ha scelto Adidas come sponsor tecnico. L’intesa è ufficiale: si rafforza il legame con la Juve?

Paulo Dybala firma l’accordo con Adidas. Il giocatore argentino per un periodo di tempo è rimasto senza sponsor tecnico a causa di un contenzioso legale con il suo ex agente e con Puma. La Juventus è venuta incontro al giocatore e ora Paulo ha firmato una nuova intesa con Adidas. Il contenzioso legale non è ancora stato risolto ma nel frattempo il numero 10 bianconero festeggia l’intesa con il suo nuovo sponsor.

L’attaccante aveva già indossato le scarpe Adidas ma ora l’intesa è ufficiale ed è stata resa nota dallo stesso giocatore sui suoi profili social. Paulo ha sfoggiato una felpa e un paio di scarpe multicolor della multinazionale con sede a Boston, in Massachusetts. Il suo nuovo accordo con Adidas potrebbe segnare anche un rapporto più lungo con la Juventus. I bianconeri lo avrebbero aiutato in un momento di difficoltà e Paulo potrebbe ‘ricambiare’ restando a lungo alla Juve. Queste le parole dell’attaccante dopo l’accordo: «Sono felice di far parte della famiglia Adidas, unendomi al marchio sportivo leader e spingendo i confini della creatività dentro e fuori dal campo. Sono entusiasta di vedere cosa riserva il futuro e cosa siamo in grado di creare insieme».