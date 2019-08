Dybala al Tottenham? Il commento di Pochettino sulla trattativa – VIDEO

Il tecnico del Tottenham, Pochettino, racconta l’abboccamento tra il club inglese e Paulo Dybala. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Premier League del Tottenham, Mauricio Pochettino ha parlato della trattativa che poteva portare Paulo Dybala alla sua corte.

Le sue parole : «È vero, in questa finestra di mercato siamo stati associati a tanti nomi di calciatori. Come quello che lei mi ha appena fatto, ma sono solo voci. Non sai mai qual è la verità e a me non piace commentare le voci. Alla fine di quello si tratta. Questa è la mia sesta stagione al Tottenham e sono migliaia i giocatori associati a noi. Migliaia di giocatori in ottica di cessione. Sono tante le notizie che vengono fuori. Per i tifosi è difficile poi capire la verità. Detto questo non mi piace parlare di giocatori di altre squadre. Né di notizie che escono ogni giorno sui giornali o in televisione».