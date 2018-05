Dybala, bomba dalla Germania: va al Bayern per il dopo Lewandowski

La Juventus potrebbe cedere Paulo Dybala al Bayern Monaco. I bavaresi hanno pronta un’offerta da 100 milioni di euro

Il Bayern Monaco prova a cambiare volto al suo attacco. I bavaresi hanno mancato ancora una volta l’appuntamento con la finale di Champions League e potrebbero dire addio a Robert Lewandowski, corteggiato dal Real Madrid che sogna una grandissima coppia d’attacco con Cristiano Ronaldo. I bavaresi, in caso di cessione del centravanti polacco, potrebbero puntare su Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus si trova di fronte a un bivio: proseguire la sua avventura in bianconero oppure andare via, tentando la fortuna altrove.

Secondo la Bild, il Bayern Monaco è pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciar andare la Joya. I due club hanno ottimi rapporti e hanno concluso diversi affari negli ultimi anni (Benatia, Vidal, Douglas Costa e Coman) e potrebbero tornare a chiudere nuovi colpi di mercato insieme. Nonostante la smentita di Rummenigge, il polacco ha manifestato la volontà di andare via dal Bayern e per questo i bavaresi sarebbero disposti a mettere sul piatto 100 milioni. La Joya non direbbe di no ma sarebbe pronta ad ascoltare l’offerta del Bayern Monaco. La palla dunque passa alla Juventus.