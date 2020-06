Dybala canta l’inno del Liverpool: la reazione dei tifosi Reds – VIDEO

Paulo Dybala “You’ll Never Walk Alone”, celeberrimo inno del Liverpool, e i tifosi dei Reds lo invitano a trasferirsi nel club inglese.

Il tutto è accaduto nel corso di una partita a Fifa 20 con Dele Alli durante il torneo “Gamers Withour Borders”, a supporto di una fondi per l’emergenza Covid-19. Ecco il video che ritrae l’argentino mentre canta l’inno dei campioni d’Europa.

🗣️ “You’ll Never Walk Alone”

Paulo Dybala sings to Dele Alli while leading 2-0 with Liverpool at half-time during their Gamers Without Borders FIFA 20 match 😂 pic.twitter.com/sqNrxHBlfE

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 7, 2020