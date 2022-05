Dybala, c’è anche il Borussia Dortmund! Ecco l’offerta dei tedeschi

Dybala via dalla Juve: spunta una pista a sorpresa per l’attaccante argentino! Il Borussia Dortmund avrebbe già fatto un’offerta

Non c’è solo l’Inter nel futuro di Paulo Dybala. Per l’argentino avanza anche la possibilità di un trasferimento all’estero, più precisamente in Bundesliga.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per l’attaccante in uscita dalla Juventus si sarebbe fatto avanti il Borussia Dortmund. I tedeschi avrebbero già presentato la seguente offerta all’attaccante: contratto da 4,5 milioni di euro a stagione e un ruolo centrale anche a livello di immagine dopo la partenza di Haaland. È questa, precisa il quotidiano, l’unica offerta ufficiale giunta finora.